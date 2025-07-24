Дифференцированный сигнал воздушной тревоги вводят на Киевщине

С сегодняшнего дня в Киевской области вводят дифференцированный сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

"Это означает, что воздушная тревога будет объявляться только в тех районах, где есть реальная угроза. Например, в случае фиксации вражеских целей сигнал будет поступать только в часть области, находящуюся под непосредственной угрозой, а не по всей Киевщине.



Такую систему мы протестировали сегодня ночью совместно с Воздушными силами и ГСЧС. Система отработала надежно и без сбоев", - говорится в сообщении.

В ОВА заявили, что это не просто техническое обновление, а внедрение принципа адресного оповещения, что соответствует требованиям времени для поддержки работы бизнеса, учебного процесса в образовательных учреждениях и других сфер.

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