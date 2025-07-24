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Новости Воздушная тревога на Киевщине
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Дифференцированный сигнал воздушной тревоги вводят на Киевщине

В Киевской области тревогу будут объявлять по районам Что известно

С сегодняшнего дня в Киевской области вводят дифференцированный сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

"Это означает, что воздушная тревога будет объявляться только в тех районах, где есть реальная угроза. Например, в случае фиксации вражеских целей сигнал будет поступать только в часть области, находящуюся под непосредственной угрозой, а не по всей Киевщине.

Такую систему мы протестировали сегодня ночью совместно с Воздушными силами и ГСЧС. Система отработала надежно и без сбоев", - говорится в сообщении.

В Киевской области тревогу будут объявлять по районам Что известно

В ОВА заявили, что это не просто техническое обновление, а внедрение принципа адресного оповещения, что соответствует требованиям времени для поддержки работы бизнеса, учебного процесса в образовательных учреждениях и других сфер.

Читайте: Воздушную тревогу в Хмельницкой области будут объявлять в соответствии с районным административно-территориальным делением области, - ОВА

Автор: 

Киевская область (4268) воздушная тревога (822)


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Топ комментарии
+2
Кияни не обирають голову ОВА Київської області...
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24.07.2025 09:21 Ответить
+2
До чого тут так звана "влада" Повітряна тривога це відповідальність військових, а саме РТВ
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24.07.2025 09:21 Ответить
+2
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24.07.2025 09:27 Ответить
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Це правильні дії, обраної Киянами влади! Бо пересидент з Оманськими і стефанчуками, продовжують допомагати прутню з 2019 року!
Дасть змогу Киянам, орієнтуватися!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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24.07.2025 09:12 Ответить
Кияни не обирають голову ОВА Київської області...
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24.07.2025 09:21 Ответить
До чого тут так звана "влада" Повітряна тривога це відповідальність військових, а саме РТВ
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24.07.2025 09:21 Ответить
це вже перемога ?
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24.07.2025 09:21 Ответить
Слово пам'ятаю. Щось пов'язане з вищою математикою. А от коли взяти диференціал з сигналу повітряної тривоги? Може хтось памятає вищу матиматику?
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24.07.2025 09:25 Ответить
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24.07.2025 09:27 Ответить
страшний сон
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24.07.2025 09:31 Ответить
Диференціація і диференціал - різні, не пов'язані між собою речі, хоча ці слова й мають одне походження.
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24.07.2025 09:34 Ответить
Все вірно .Деференціал це передача крутного моменту на праве та ліве колесо.
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24.07.2025 09:47 Ответить
Отой диференціал, якраз трохи пов'язаний з диференціацією на відміну від терміну висщої математики...
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24.07.2025 09:51 Ответить
частотно- та амплітудно-модульована косинусоїда

стало легше?
може вища математика згадалась?
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24.07.2025 10:01 Ответить
Логарифмічну залежність прпустив.
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24.07.2025 10:19 Ответить
Тяжко быть тупым, да? Difference - в переводе означает "разница".
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24.07.2025 10:15 Ответить
Дурдом веселка . А то ніщо коли дрон летить не по прямій траєкторії а зигзагами .
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24.07.2025 09:34 Ответить
Продеференціювати і траєкторію польоту заодно.
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24.07.2025 09:40 Ответить
Маєтсься на увазі - що немає сенсу оголошувати тривогу у Василькові, коли дрон летить на захід десь в районі Бучі і навпаки.
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24.07.2025 09:49 Ответить
Ми сміємося не з ідеї, а з термінології.
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24.07.2025 09:52 Ответить
А якщо він e(x)?
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24.07.2025 09:47 Ответить
Нарешті. Дивно якось, коли при одиному мапєду біля Черкас БЦ тривога, Вишгород теж, а Київ ні.
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24.07.2025 09:51 Ответить
 
 