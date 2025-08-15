РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9890 посетителей онлайн
Новости Е-декларации госслужащих
643 3

Кабмин поддержал законопроект об отсрочке открытия деклараций военнослужащих

декларации военнослужащих

Кабинет Министров поддержал законопроект, который предусматривает изменения в действующее законодательство относительно доступа к декларациям военнослужащих и других лиц, непосредственно защищающих государство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Документ позволит отсрочить открытие свободного доступа к таким декларациям на 1 год после завершения военного положения. Сейчас действующая норма предусматривает открытие доступа уже на следующий день после его отмены.

Введение этого изменения позволит предотвратить попадание в открытый доступ сведений, которые могут нести риски для военнослужащих и их семей, в частности:

  • информации о членах семей;
  • места жительства.

Как отметили в Минобороны, цель законопроекта - предотвратить идентификацию военных противником, а также усилить безопасность защитников и защитниц Украины и их близких.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декларация главного психиатра ВСУ засекречена, ее не проверяли, потому что не было обращений от журналистов, - НАПК

Автор: 

декларация (1373) законопроект (3271) военнослужащие (6254) электронное декларирование (1025)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воєнкоми видихнули з полегшенням
показать весь комментарий
15.08.2025 20:55 Ответить
Скоріш депутати побирому на тиждень оформлять себе військовослужбовцями, вигуляють камуфло..отримають УБД, пільги й закриття декларацій..
показать весь комментарий
15.08.2025 21:02 Ответить
Можна далі красти на забезпеченні війська та обкрадати підлеглих безкарно. Лєпота!
показать весь комментарий
15.08.2025 21:01 Ответить
 
 