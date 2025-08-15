Кабмин поддержал законопроект об отсрочке открытия деклараций военнослужащих
Кабинет Министров поддержал законопроект, который предусматривает изменения в действующее законодательство относительно доступа к декларациям военнослужащих и других лиц, непосредственно защищающих государство.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Документ позволит отсрочить открытие свободного доступа к таким декларациям на 1 год после завершения военного положения. Сейчас действующая норма предусматривает открытие доступа уже на следующий день после его отмены.
Введение этого изменения позволит предотвратить попадание в открытый доступ сведений, которые могут нести риски для военнослужащих и их семей, в частности:
- информации о членах семей;
- места жительства.
Как отметили в Минобороны, цель законопроекта - предотвратить идентификацию военных противником, а также усилить безопасность защитников и защитниц Украины и их близких.
