Кабмин поддержал законопроект об отсрочке открытия деклараций военнослужащих

Кабинет Министров поддержал законопроект, который предусматривает изменения в действующее законодательство относительно доступа к декларациям военнослужащих и других лиц, непосредственно защищающих государство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Документ позволит отсрочить открытие свободного доступа к таким декларациям на 1 год после завершения военного положения. Сейчас действующая норма предусматривает открытие доступа уже на следующий день после его отмены.

Введение этого изменения позволит предотвратить попадание в открытый доступ сведений, которые могут нести риски для военнослужащих и их семей, в частности:

информации о членах семей;

места жительства.

Как отметили в Минобороны, цель законопроекта - предотвратить идентификацию военных противником, а также усилить безопасность защитников и защитниц Украины и их близких.

