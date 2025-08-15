УКР
Кабмін підтримав законопроєкт про відтермінування відкриття декларацій військовослужбовців

декларації військовослужбовців

Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, який передбачає зміни до чинного законодавства щодо доступу до декларацій військовослужбовців та інших осіб, що безпосередньо захищають державу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Документ дозволить відтермінувати відкриття вільного доступу до таких декларацій на 1 рік після завершення воєнного стану. Наразі чинна норма передбачає відкриття доступу вже наступного дня після його скасування.

Запровадження цієї зміни дозволить запобігти потраплянню у відкритий доступ відомостей, що можуть нести ризики для військовослужбовців та їхніх родин, зокрема:

  • інформації про членів сімей;
  • місця проживання.

Як зазначили у Міноборони, мета законопроєкту – запобігти ідентифікації військових противником, а також посилити безпеку захисників і захисниць України та їхніх близьких.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декларація головного психіатра ЗСУ засекречена, її не перевіряли, бо не було звернень від журналістів, – НАЗК

Воєнкоми видихнули з полегшенням
15.08.2025 20:55 Відповісти
Скоріш депутати побирому на тиждень оформлять себе військовослужбовцями, вигуляють камуфло..отримають УБД, пільги й закриття декларацій..
15.08.2025 21:02 Відповісти
Можна далі красти на забезпеченні війська та обкрадати підлеглих безкарно. Лєпота!
15.08.2025 21:01 Відповісти
 
 