Силы обороны отразили более 140 атак: наиболее ожесточенные бои – на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений. Самыми горячими направлениями остаются Покровское, Лиманское и Новопавловское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 68 авиационных ударов, сбросив 127 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4718 дронов-камикадзе и осуществили 5955 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 140 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Рудня, Дорошенково Сумской области; Красноторка, Белозерское Донецкой области; Межевая Днепропетровской области; Белогорье, Преображенка, Орехов Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили три штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых бомб, а также совершил 279 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Красного Первого, Каменки и Амбарного.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Западное, Голубовка и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодязи и в сторону Серебрянки и Григорьевки.

На Северском направлении в районе Григорьевки, противник дважды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение, захватчик атаковал в районе Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Плещиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Родинское, Проминь, Лысовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Орехово, Муравка и Филиал.

На Новопавловском направлении враг 26 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Новохацкое, Вольное Поле, Мирное, Поддубное, Шевченко, Воскресенка, Темировка, Малиевка и Ольговское.

На Ореховском направлении наши защитники отбили наступление захватчиков в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки приблизиться к нашим позициям.

На Гуляйпольском направлении, за прошедшие сутки, оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре артиллерийские средства, четыре склада военного имущества и боеприпасов и пункт управления врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 900 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 186 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 88 единиц автомобильной техники оккупантов.

