Новости Бои на Северо-Слобожанском направлении
Силы обороны потеснили врага на Северо-Слобожанском направлении на 1-2,25 км, - Генштаб

зсу

Силы обороны продвинулись на Северо-Слобожанском направлении. На соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 километров.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"На Северо-Слобожанском направлении украинские воины продолжают активные действия с целью уничтожения противника и освобождения наших населенных пунктов. На соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 километров. С целью недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определенных локациях удерживаются зоны сплошного огневого поражения противника", - сказано в сообщении.

Читайте также: На фронте произошло 68 боестолкновений, 26 из них - на Покровском направлении, на пяти направлениях бои продолжаются, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6804) Сумская область (3581) боевые действия (4725)
Гарна новина...
16.08.2025 20:54 Ответить
Дякую ЗСУ 🙏 бережи вас Бог
16.08.2025 21:19 Ответить
Слава ЗСУ!! А шо deep state, знов язик в дупу затягнуло??!! За кац@ ... здобуття ближче оголошувати поперед усіх??!!!
16.08.2025 21:28 Ответить
 
 