Силы обороны потеснили врага на Северо-Слобожанском направлении на 1-2,25 км, - Генштаб
Силы обороны продвинулись на Северо-Слобожанском направлении. На соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 километров.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"На Северо-Слобожанском направлении украинские воины продолжают активные действия с целью уничтожения противника и освобождения наших населенных пунктов. На соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 километров. С целью недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определенных локациях удерживаются зоны сплошного огневого поражения противника", - сказано в сообщении.
