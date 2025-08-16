Силы обороны потеснили врага на Северо-Слобожанском направлении на 1-2,25 км, - Генштаб

Силы обороны продвинулись на Северо-Слобожанском направлении. На соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 километров.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"На Северо-Слобожанском направлении украинские воины продолжают активные действия с целью уничтожения противника и освобождения наших населенных пунктов. На соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 километров. С целью недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определенных локациях удерживаются зоны сплошного огневого поражения противника", - сказано в сообщении.

