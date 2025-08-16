На фронте произошло 68 боестолкновений, 26 из них - на Покровском направлении, на пяти направлениях бои продолжаются, - Генштаб

С начала этих суток на фронте произошло 68 боевых столкновений. Больше всего враг атакует на Покровском и Лиманском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 16 августа, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности это - Бояро-Лежачие, Семейкино, Белая Береза, Шалыгино, Ходыно, Бобиловка и Белокопытово Сумской области. Авиаудару бомбами подверглась Рудня.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло две атаки вражеских войск. Кроме того, враг нанес 5 авиаударов, сбросив 14 управляемых авиабомб, а также совершил 134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых девять - из реактивных систем залпового огня. Украинские подразделения проводят активные действия, по срыву планов оккупанта, имеют определенные успехи в некоторых локациях.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении российские оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районе населенных пунктов Кондрашовка, Западное, Голубовка и Степная Новоселовка. Шесть из девяти атак отбили украинские воины, бои продолжаются.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 14 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодези и в сторону Серебрянки и Григорьевки, два боестолкновения продолжаются.

Один раз оккупанты пытались идти вперед на Северском направлении, агрессор проявлял активность в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении в настоящее время атакующих действий агрессора не зафиксировано.

На Торецком направлении враг совершил четыре штурмовые действия в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Плещеевки. Один бой продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Родинское, Луч, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Муравка и Филиал. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 24 атаки противника, до сих пор бои продолжаются в двух локациях.

Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Новохатское, Вольное Поле, Мирное, Воскресенка, Малиевка и Ольговское. Силы обороны уже отбили четыре вражеских штурма, еще четыре столкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении авиационному удару подвергся населенный пункт Белогорье; на Ореховском - под вражескими КАБами оказались Преображенка и Орехов.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам, также нанес авиаудар по району населенного пункта Казацкое.

По данным Генштаба, на остальных направлениях - без особых изменений.

