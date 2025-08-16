РУС
Новости Боевые действия на юге
306 0

На юге украинские войска отразили многочисленные атаки оккупантов, враг понес потери, - Силы обороны

Бои на юге в августе

Российские войска на южном направлении безуспешно штурмовали позиции ВСУ, понеся значительные потери, и продолжали террор гражданского населения. За сутки зафиксировано более 520 ударов дронами-камикадзе, почти 250 артиллерийских обстрелов и многочисленные авиаудары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили пять атак оккупантов в сторону Приморского, Антоновского моста и острова Белогрудый.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

Вчера на юге враг противник активно применял авиацию, нанеся 3 авиаудара с применением 2 корректируемых авиабомб и 60 неуправляемых авиационных ракет.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли более 520 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили почти полторы сотни сбрасываний с БпЛА, использовав более 180 боеприпасов.

В течение суток противник совершил почти 250 обстрелов позиций наших защитников и прилегающих к линии фронта территорий, применив более 750 боеприпасов.

На Херсонщине в результате российской агрессии погибли 3 человека, еще 12 получили ранения. Оккупанты повредили многоэтажку и 14 частных домов.

Ранен 1 человек в Запорожье. Там разрушены квартиры, частные дома и хозпостройки.

На Никопольщине от вражеских обстрелов пострадали два человека, повреждена инфраструктура и многоквартирные дома.

Потери врага на юге

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:

  • 53 оккупанта;
  • 10 артиллерийских систем;
  • 53 единицы автомобильной техники;
  • 2 БПЛА;
  • 2 комплекса РЭБ;
  • 9 мотоциклов и 4 квадроцикла;
  • 3 лодки;
  • 1 наземный дрон, 2 Starlink;
  • 2 антенны оборудования;
  • 2 генератора;
  • 3 полевых пункта хранения БП и 2 полевых пункта хранения ГСМ.
  • Разрушено 48 укрытий.

боевые действия (4718) Силы обороны юга (422) война в Украине (5696)
