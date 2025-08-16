На півдні українські війська відбили численні атаки окупантів, ворог зазнав втрат, - Сили оборони

Російські війська на південному напрямку безуспішно штурмували позиції ЗСУ, зазнавши значних втрат, та продовжували терор цивільного населення. За добу зафіксовано понад 520 ударів дронами-камікадзе, майже 250 артилерійських обстрілів і численні авіаудари.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили п’ять атак окупантів у бік Приморського, Антонівського моста та острова Білогрудий.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог не проводив наступальних дій.

Учора на півдні ворог противник активно застосовував авіацію, завдавши 3 авіаудари із застосуванням 2 коригованих авіабомб та 60 некерованих авіаційних ракет.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли більш ніж 520 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили майже півтори сотні скидів з БпЛА, використавши понад 180 боєприпасів.

Протягом доби противник здійснив майже 250 обстрілів позицій наших захисників та прилеглих до лінії фронту територій, застосувавши більш ніж 750 боєприпасів.

На Херсонщині внаслідок російської агресії загинуло 3 людини, ще 12 отримали поранення. Окупанти пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків.

Поранено 1 людину на Запоріжжі. Там зруйновано квартири, приватні будинки та госпспоруди.

На Нікопольщині від ворожих обстрілів постраждали двоє людей, пошкоджено інфраструктуру та багатоквартирні будинки.

Втрати ворога на півдні

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворожі втрати становлять:

53 окупанти;

10 артилерійських систем;

53 одиниці автомобільної техніки;

2 БпЛА;

2 комплекси РЕБ;

9 мотоциклів та 4 квадроцикли;

3 човни;

1 наземний дрон, 2 Starlink;

2 антени обладнання;

2 генератори;

3 польові пункти зберігання БП та 2 польові пункти зберігання ПММ.

Зруйновано 48 укриттів.

