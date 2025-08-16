Сили оборони потіснили ворога на Північно-Слобожанському напрямку на 1-2,25 км, - Генштаб

Сили оборони просунулися на Північно-Слобожанському напрямку. На відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії з метою знищення противника та звільнення наших населених пунктів. На відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів. З метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника", - сказано в повідомленні.

