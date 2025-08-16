УКР
Новини Бої на Північно-Слобожанському напрямку
Сили оборони потіснили ворога на Північно-Слобожанському напрямку на 1-2,25 км, - Генштаб

Сили оборони просунулися на Північно-Слобожанському напрямку. На відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії з метою знищення противника та звільнення наших населених пунктів. На відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів. З метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника", - сказано в повідомленні.

Читайте також: На фронті відбулося 68 боєзіткнень, 26 із них - на Покровському напрямку, на п’яти напрямках бої тривають, - Генштаб

Генштаб ЗС (7108) Сумська область (4137) бойові дії (4480)
Гарна новина...
16.08.2025 20:54 Відповісти
Дякую ЗСУ 🙏 бережи вас Бог
16.08.2025 21:19 Відповісти
Слава ЗСУ!! А шо deep state, знов язик в дупу затягнуло??!! За кац@ ... здобуття ближче оголошувати поперед усіх??!!!
16.08.2025 21:28 Відповісти
 
 