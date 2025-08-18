1 766 0
Последствия вражеского удара по Запорожью: из провала вытащили человека с ожогами. ФОТОрепортаж
В результате очередного вражеского удара по Запорожью загорелись магазины и остановка, повреждены маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
Из пропасти, образованной взрывом, полицейские и спасатели извлекли человека с ожогами. Медики борются за его жизнь.
"Полицейские, спасатели, медики, коммунальщики - прямо сейчас они работают на местах попаданий.
Среди огня и руин вытаскивают людей, тушат пожары, оказывают первую помощь, ликвидируют последствия. Каждая минута их работы - это спасенные жизни", - подчеркнул Федоров.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль