Последствия вражеского удара по Запорожью: из провала вытащили человека с ожогами. ФОТОрепортаж

В результате очередного вражеского удара по Запорожью загорелись магазины и остановка, повреждены маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Из пропасти, образованной взрывом, полицейские и спасатели извлекли человека с ожогами. Медики борются за его жизнь.

"Полицейские, спасатели, медики, коммунальщики - прямо сейчас они работают на местах попаданий.

Среди огня и руин вытаскивают людей, тушат пожары, оказывают первую помощь, ликвидируют последствия. Каждая минута их работы - это спасенные жизни", - подчеркнул Федоров.

