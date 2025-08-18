РУС
Враг атаковал Запорожье: пытался ударить по критической инфраструктуре. Пострадали 7 человек, из них один подросток (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 18 августа в Запорожье прогремел мощный взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

"В Запорожье был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

Перед этим в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на областной центр.

В Запорожской области и ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет.

Начальник ОВА Иван Федоров заявил о повторных взрывах в Запорожской области.

Впоследствии Федоров сообщил, что враг пытался ударить по критической инфраструктуре Запорожья. Нанес два удара.

"Два человека получили ранения. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Начальник ОВА отметил, что к медикам продолжают поступать сообщения о пострадавших.

Чуть позже Федоров сообщил, о еще двух пострадавших.

"Уже четыре раненых - увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью.

Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – добавил он.

Количество людей, которым понадобилась помощь врачей, увеличивается.

"Шесть человек, из них двое в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья. Это пострадали в результате атаки на областной центр", - сообщил в 10:00 Федоров.

Уже семь раненых – увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье.

"Мужчина в тяжелом состоянии в больнице. На месте попаданий продолжаются первоочередные работы по ликвидации последствий атаки", - сообщил Федоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в Сумах и Харькове: ПС предупреждали о скоростных целях

Запоріжжя
Автор: 

взрыв (6875) Запорожье (2735) Запорожская область (3428) Запорожский район (212)
Трамп і путін вбивці!!!
18.08.2025 09:09 Ответить
Трамп подстилка фашиста путлера.
18.08.2025 09:12 Ответить
тампону хочется торгувати с ху...йлом,
санкції він не буде вводити
18.08.2025 09:17 Ответить
2 вибухи, було гучно, мабуть поряд зовсім. Постраждалі є. Російські терористи смердючі тільки це і можуть. Вбивати і руйнувати.
18.08.2025 09:23 Ответить
Нажаль той хто перся в 19 році до влади вважав, що буде кататися як сир в маслі, а ахмєтка керуватиме і обнімацця з ****** і ці обійми врятують Україну. А тому у владі немає жодної сильної, волевої, розумної і патріотичної людини! Іноді є сумніви чи є там взагалі люди.
Розумна і сильна людина запропонувала б Трампу і всьосу його БД та конгресу зустріч біля руїн Харкова, які ще димлять і пообіцяти там підписати все, що це руде падло схоче в обмін на поховання вбитих рашкою власними жирними руками трампа!
18.08.2025 10:55 Ответить
 
 