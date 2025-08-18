Враг атаковал Запорожье: пытался ударить по критической инфраструктуре. Пострадали 7 человек, из них один подросток (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром 18 августа в Запорожье прогремел мощный взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".
"В Запорожье был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.
Перед этим в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на областной центр.
В Запорожской области и ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет.
Начальник ОВА Иван Федоров заявил о повторных взрывах в Запорожской области.
Впоследствии Федоров сообщил, что враг пытался ударить по критической инфраструктуре Запорожья. Нанес два удара.
"Два человека получили ранения. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Начальник ОВА отметил, что к медикам продолжают поступать сообщения о пострадавших.
Чуть позже Федоров сообщил, о еще двух пострадавших.
"Уже четыре раненых - увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью.
Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – добавил он.
Количество людей, которым понадобилась помощь врачей, увеличивается.
"Шесть человек, из них двое в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья. Это пострадали в результате атаки на областной центр", - сообщил в 10:00 Федоров.
Уже семь раненых – увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье.
"Мужчина в тяжелом состоянии в больнице. На месте попаданий продолжаются первоочередные работы по ликвидации последствий атаки", - сообщил Федоров.
