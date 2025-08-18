Покушение на владельца "Домино" Шухнина: уголовное расследование вывело на российскую группировку, отмывавшую грязные деньги РФ

Правоохранители расследуют деятельность группировки, отмывавшей российские средства в Украине в обход санкций.

Вероятным организатором группы называют Вячеслава Белименко, который подозревался в таких махинациях также в ОАЭ и странах ЕС. Выйти на него удалось во время расследования покушения на убийство владельца "Домино" Антона Шухнина. Об этом сообщают "Українські новини".

Шухнин столкнулся с аферой одной из фирм, связанных с Белименко. Он обратился в полицию. После чего на него было организовано покушение, которое едва не стоило ему жизни. Также в Интернете начали распространяться заказные материалы дискредитационного характера. И в покушении, и в грязной пиар-кампании правоохранители подозревают Вячеслава Белименко.

"В ходе расследования в рамках открытого уголовного производства стало известно о сделках Белименко в Киеве и криминальном происхождении его денег. В настоящее время Антон Шухнин является потерпевшим в двух уголовных производствах, которые расследуются полицией Печерского и Шевченковского районов Киева. В обоих делах Белименко называют вероятным организатором группы международных преступников, которые осуществляют свою деятельность в Украине, России, Объединенных Арабских Эмиратах и государствах ЕС, где они отмывают "грязные" деньги, заработанные в России, в обход санкций против РФ", - пишут "Українські новини".

Вячеслав Белименко родился в Украине, но после начала российско-украинской войны сбежал в Москву и взял российский паспорт. И если в Украине он имел миллионные долги, то в России удивительным способом разбогател. Предполагают, что это произошло благодаря его сотрудничеству с российским подсанкционным бизнесом и спецслужбами рф.

"В общем, имя Вячеслава Белименко в последнее время довольно часто всплывает на просторах Интернета. О нем писали не только украинские, но и европейские СМИ. Правда, преимущественно в связи с подозрениями об отмывании им грязных средств и разного рода аферы", - говорится в материале.

В частности, австрийское издание MeinBezirk упоминает его в статье о российских группировках, которые покупают элитную недвижимость на курортах для отмывания денег от наркоторговли и финансовых афер.

В Украине правоохранители заинтересовались сделками Белименко после покушения на Антона Шухнина. Сам владелец "Домино" ранее потерял бизнес в Донецке из-за российского вторжения, но восстановил его в Киеве и сейчас много помогает ВСУ.

По данным СМИ, Белименко с сообщниками пытался скупать украинские активы через фиктивные компании и подставных лиц. На этот факт уже отреагировали военнослужащие.

"Получается, пока наши хлопцы на передовой держат линию, в тылу ее уже прорвали. Такие вот белименки и те, кто закрывает глаза на их сделки и позволяет скупать по кускам Украину", - прокомментировал военный Кирилл Сазонов.

Правоохранители должны остановить подобные схемы в Украине, чтобы исключить проникновение российского бизнеса в Украину и защитить от их афер украинских предпринимателей, говорится в публикации.