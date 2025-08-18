Замах на власника "Доміно" Шухніна: кримінальне розслідування вивело на російське угруповання, яке відмивало брудні кошти рф

Правоохоронці розслідують діяльність угруповання, яке відмивало російські кошти в Україні в обхід санкцій.

Ймовірним організатором групи називають В'ячеслава Беліменка, який підозрювався у таких махінаціях також в ОАЕ та країнах ЄС. Вийти на нього вдалося під час розслідування замаху на вбивство власника "Доміно" Антона Шухніна. Про це повідомляють "Українські новини".

Шухнін стикнувся з аферою однієї з фірм, пов’язаних з Беліменком. Він звернувся до поліції. Після чого на нього було організовано замах, який ледь не коштував йому життя. Також в інтернеті почали розповсюджуватися замовні матеріали дискредитаційного характеру. І у замаху, і у брудній піар-кампанії правоохоронці підозрюють В’ячеслава Беліменка.

"Під час розслідування в рамках відкритого кримінального провадження стало відомо про оборудки Беліменка в Києві та кримінальне походження його грошей. На даний час Антон Шухнін є потерпілим у двох кримінальних провадженнях, які розслідуються поліцією Печерського та Шевченківського районів Києва. В обох справах Беліменка називають імовірним організатором групи міжнародних злочинців, які здійснюють свою діяльність в Україні, росії, Обʼєднаних Арабських Еміратах і державах ЄС, де вони відмивають "брудні" гроші, зароблені в росії, в обхід санкцій проти рф", – пишуть "Українські новини".

В’ячеслав Беліменко народився в Україні, але після початку російсько-української війни втік до москви та взяв російський паспорт. І якщо в Україні він мав мільйонні борги, то в росії дивовижним способом розбагатів. Припускають, що це сталося завдяки його співробітництву з російським підсанкційним бізнесом та спецслужбами рф.

"Загалом ім’я В’ячеслава Беліменка останнім часом доволі часто спливає на теренах Інтернету. Про нього писали не лише українські, а й європейські ЗМІ. Щоправда, переважно у зв’язку з підозрами про відмивання ним брудних коштів та різного роду афери", - йдеться в матеріалі.

Зокрема, австрійське видання MeinBezirk згадує його в статті про російські угруповання, які купують елітну нерухомість на курортах для відмивання грошей від наркоторгівлі та фінансових афер.

В Україні правоохоронці зацікавилися оборудками Беліменка після замаху на Антона Шухніна. Сам власник "Доміно" раніше втратив бізнес у Донецьку через російське вторгнення, але відновив його в Києві і зараз багато допомагає ЗСУ.

За даними ЗМІ, Беліменко зі спільниками намагався скуповувати українські активи через фіктивні компанії та підставних осіб. На цей факт вже відреагували військовослужбовці.

"Виходить, поки наші хлопці на передовій тримають лінію, в тилу її вже прорвали. Такі от беліменки й ті, хто закриває очі на їхні оборудки і дозволяє скуповувати по шматках Україну", — прокоментував військовий Кирило Сазонов.

Правоохоронці мають припинити подібні схеми в Україні, щоб унеможливити проникнення російського бізнесу в Україну і захистити від їхніх афер українських підприємців, йдеться у публікації.