Столица передала ВСУ еще 6 тысяч дронов, - Кличко

Помощь ВСУ от Киева Передали 6 тысяч дронов

Виталий Кличко передал Вооруженным Силам Украины новую партию помощи от киевской общины - еще 6 тысяч дронов разных типов.

Об этом мэр Киева сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Передал от общины столицы бойцам 3-го армейского корпуса ВСУ новую партию необходимой помощи - еще 6000 дронов различных типов. В частности, часть из них получат и военные 3-й штурмовой бригады, которая входит в состав корпуса", - написал Виталий Кличко.

Также читайте: Две бригады Нацгвардии получили от общины Киева 2300 БпЛА, - Кличко

Он отметил, что с начала 2025 года из городского бюджета Киев выделил 400 млн грн для 3-й штурмовой бригады, а в прошлом году она получила, в частности, более 10 000 дронов и 20 новых пикапов Toyota Hilux.

"С начала года из городского бюджета этой бригаде на оснащение Киев выделил 400 млн грн. Этой зимой бойцам 3-й штурмовой столица передала современную мобильную школу для обучения управлению FPV-дронами. Ее создали на базе старого автобуса МАЗ, который полностью обновили и оснастили. А в прошлом году 3 штурмовая получила, в частности, более 10 000 дронов и 20 новых пикапов Toyota Hilux. Их закупили за средства, выделенные бригаде столицей", - написал Виталий Кличко.

По словам мэра столицы, всего в 2025-м на поддержку ВСУ Киевсовет направил уже 6 млрд грн. Бойцам различных бригад Киев отправил на фронт более 40 000 БпЛА.

Читайте: Бойцы 5 штурмовой бригады получили 900 беспилотников от киевлян, - Кличко

Киев (26000) Кличко Виталий (4674) помощь (8061)
Кличко робить добрк справу ,а скільки передали зелені ,про це я щось ніколи не чув ?
19.08.2025 09:46 Ответить
Респект....
19.08.2025 09:43 Ответить
Велика подяка меру Києва Кличко і киянам!!!
19.08.2025 10:06 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Им передовать дроны Кличко не даёт! Власть пытается деньги с Киева о жать, а Виталя против.
показать весь комментарий
19.08.2025 09:55 Ответить
А скільки передав буковель і подібні заклади? Там інші пріоритети?
показать весь комментарий
19.08.2025 09:57 Ответить
показать весь комментарий
Потрібно писати "ГРОМАДА МІСТА КИЄВА", а не "столиця".
А у контексті звучить як "влада України". Тепер сто відсотків, що зелені покидьки ******** гроші з бюджету МО, що повинні пойти на закупівлю 6000 дронів.
19.08.2025 10:39 Ответить
вже стирили
19.08.2025 11:24 Ответить
У мене таке враження, що у МО сидить спеціальна людина, яка рахує кількість волонтерських дронів, бо вони офіційно ніде не обліковуються. І гроші за кількість дронів, що були поставлені волонтерами, але повинні були бути поставленими МО просто *******. А в офіційних облікових документах пишуть, що волонтерсткі дрони це нібито дрони отримані від МО.
19.08.2025 11:42 Ответить
А як же з твердженням Мадяра, що його рід військ дронів від волонтерів не потребує, бо всім забезпечує держава?
19.08.2025 11:30 Ответить
посада вже не та. Достатньо просто списувати дрони.
19.08.2025 11:44 Ответить
ага ..наприклад на нафтопровід Дружба
19.08.2025 11:45 Ответить
запустили п'ять, списали п'ятнадцять.
19.08.2025 12:02 Ответить
тобто в 6 разів більше ніж МО за 9 місяців
19.08.2025 11:44 Ответить
 
 