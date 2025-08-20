"Не сходятся концы с концами": Правительство России готовит новое повышение налогов, – Reuters

Российские власти готовятся повысить налоги и сократить расходы, пытаясь поддерживать высокий уровень оборонных расходов в условиях замедления экономики.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных российских чиновников.

Источник в правительстве РФ заявил, что новое повышение налогов неизбежно.

"Иначе мы просто не сможем сводить концы с концами, даже при условии сокращения расходов на оборону. Доходы от нефти и газа падают, и экономика не может полностью компенсировать это", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в 2026 году Россия не планирует уменьшать расходы на оборону, это возможно только в 2027 году, если боевые действия прекратятся

"Даже при условии прекращения огня, снаряды и беспилотники все равно нужно будет производить, но в несколько меньших масштабах... Возвращения к уровню, который существовал до (войны в Украине, - ред.), не будет", - пояснил российский чиновник.

Российский диктатор Владимир Путин ранее отрицал, что война убивает экономику России, но дефицит российского бюджета растет из-за увеличения военных расходов, тогда как доходы от нефти и газа сокращаются под давлением западных санкций.

Бюджетные расходы РФ почти удвоились в номинальном выражении с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года, что подпитало инфляцию и заставило центральный банк повысить ставки до 21%, резко увеличив стоимость корпоративных займов.

Читайте также: Путину не хватает денег: Россия откажется от углубления канала для торговли с Ираном из-за роста расходов

Совокупные расходы в размере 17 триллионов рублей на оборону и национальную безопасность в 2025 году являются самыми высокими со времен холодной войны, составляя 41% от общих расходов, что делает оборонный сектор основным двигателем экономического роста, поскольку гражданское производство сокращается.

Однако доходы РФ от нефти и газа сокращаются. Аналитики ожидают, что дефицит бюджета России, который в январе-июле вырос до 4,9 триллиона рублей (61 миллиард долларов), превысил годовой целевой показатель более чем на 1 триллион рублей, будет еще больше, чем планировалось.

Источник Reuters в правительстве оценивает дефицит в этом году примерно в 5 триллионов рублей, или 2,5% ВВП. Однако российские аналитики предполагают, что он может вырасти до 8 триллионов.

"Центральный банк не спешит снижать ключевую ставку, в том числе потому, что дефицит бюджета может быть выше, чем планировалось", - рассказал российский высокопоставленный чиновник, приближенный к Минфину.

Министр финансов Антон Силуанов намекнул на меры жесткой экономии еще в апреле, посоветовав коллегам по правительству "быть скромными в своих желаниях" в отношении расходов.

"Учитывая более пессимистичные оценки экономических показателей и снижение доходов от нефти и газа, нам нужно будет срочно начать фискальную консолидацию", - заявил в конце июля председатель бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов.

Он также предположил, что России, возможно, придется сокращать расходы, не связанные с обороной, на 2 триллиона рублей ежегодно до 2028 года и перенаправлять эти средства в оборонный бюджет.

"В следующие три года у нас не будет достаточно средств, чтобы жить так комфортно, как сейчас", - отмечал Артамонов.

Как сообщалось, дефицит федерального бюджета России продолжает стремительно расти. Так, за июль он увеличился на 1,2 трлн руб. и по итогам семи месяцев составил 4,9 трлн руб. - и это гораздо больше, чем было запланировано по итогам всего года (3,8 трлн руб.).