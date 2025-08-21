В ВСУ создана новая бригада Десантно-штурмовых войск - 147-я Отдельная артиллерийская

В составе 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины создана новая воинская часть - 147-я Отдельная артиллерийская бригада.

Об этом сообщили в Командовании ДШВ ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новая бригада будет оснащена передовыми западными артиллерийскими системами, способными эффективно поражать врага на больших дистанциях с высокой точностью. В бригаде также будут действовать расчеты беспилотных систем и другие боевые единицы.

Командиром 147-й ОАБр назначен полковник Виктор Довгаль - боевой офицер, который воюет с 2014 года, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

Последние два года Довгаль руководил артиллерией в 46-й Отдельной аэромобильной бригаде ДШВ ВСУ.

"147-я Отдельная артиллерийская бригада - это не только о современной технике, но и о людях. В ее рядах - десантники, которые уже прошли сквозь войну, закаленные боями и готовы к новым вызовам", - добавили в командовании.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Вооруженных силах создали новый род войск - Штурмовые войска.