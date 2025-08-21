В ВСУ создана новая бригада Десантно-штурмовых войск - 147-я Отдельная артиллерийская
В составе 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины создана новая воинская часть - 147-я Отдельная артиллерийская бригада.
Об этом сообщили в Командовании ДШВ ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что новая бригада будет оснащена передовыми западными артиллерийскими системами, способными эффективно поражать врага на больших дистанциях с высокой точностью. В бригаде также будут действовать расчеты беспилотных систем и другие боевые единицы.
Командиром 147-й ОАБр назначен полковник Виктор Довгаль - боевой офицер, который воюет с 2014 года, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого.
Последние два года Довгаль руководил артиллерией в 46-й Отдельной аэромобильной бригаде ДШВ ВСУ.
"147-я Отдельная артиллерийская бригада - это не только о современной технике, но и о людях. В ее рядах - десантники, которые уже прошли сквозь войну, закаленные боями и готовы к новым вызовам", - добавили в командовании.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Вооруженных силах создали новый род войск - Штурмовые войска.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЧИ ПАРТНЕРИ ДАЛИ Й ПРОКОНТРОЛЮВАЛИ?