У ЗСУ створили нову бригаду Десантно-штурмових військ – 147 окрема артилерійська
У складі 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України створена нова військова частина — 147 окрема артилерійська бригада.
Про це повідомили в Командуванні ДШВ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що нова бригада буде оснащена передовими західними артилерійськими системами, здатними ефективно уражати ворога на великих дистанціях із високою точністю. У бригаді також діятимуть розрахунки безпілотних систем та інші бойові одиниці.
Командиром 147 ОАБр призначений полковник Віктор Довгаль — бойовий офіцер, який воює з 2014 року, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького.
Останні два роки Довгаль керував артилерією у 46 окремій аеромобільній бригаді ДШВ ЗСУ.
"147 окрема артилерійська бригада — це не лише про сучасну техніку, а й про людей. У її лавах - десантники, які вже пройшли крізь війну, загартовані боями і готові до нових викликів", - додали у командуванні.
Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у Збройних силах створили новий рід військ — штурмові війська.
