"Защита ремонтников Укрэнерго": фонд Андрея Матюхи стал партнером инициативы

Новости компаний

Фонд Андрея Матюхи поддержал проект "Защита ремонтников Укрэнерго", который направлен на обучение технического персонала и ремонтных бригад базовым навыкам, необходимым в чрезвычайных условиях. Планируется провести 75 тренингов для работников компании.

Энергетическая система Украины уже почти три года работает под обстрелами. С 2022 года более 30 массированных атак повредили более 63 тысяч энергообъектов. Погибли по меньшей мере 160 человек, еще более 300 были ранены.

Каждый выход ремонтников на линии высокого напряжения или подстанции - это риск для жизни. Именно поэтому их обучение по домедицинской помощи является таким важным.

1500 сотрудников "Укрэнерго" научатся спасать жизни при поддержке Фонда Андрея Матюхи

Участники тренингов научатся правильно останавливать кровотечения, накладывать турникеты, делать сердечно-легочную реанимацию и оценивать состояние раненых. После обучения каждый получит сертификат.



"Я глубоко уважаю людей, которые восстанавливают электричество после атак. Они часто первыми оказываются в опасных местах. Наш фонд помогает, чтобы эти специалисты были готовы спасти жизнь коллеги или даже собственную еще до того, как приедет скорая", - говорит Андрей Матюха.

Фонд Андрея Матюхи продолжает поддерживать социальные и медицинские проекты. В 2025 году он дважды помогал "Охматдету" с закупкой современного оборудования и принял участие в создании арт-инсталляции "Origami for Ukraine".