"Захист ремонтників Укренерго": фонд Андрія Матюхи став партнером ініціативи

Фонд Андрія Матюхи підтримав проєкт "Захист ремонтників Укренерго", який спрямований на навчання технічного персоналу та ремонтних бригад базовим навичкам, необхідним у надзвичайних умовах. Планується провести 75 тренінгів для працівників компанії.

Енергетична система України вже майже три роки працює під обстрілами. З 2022 року понад 30 масованих атак пошкодили більше 63 тисяч енергооб’єктів. Загинули щонайменше 160 людей, ще понад 300 були поранені.

Кожен вихід ремонтників на лінії високої напруги чи підстанції — це ризик для життя. Саме тому їхнє навчання з домедичної допомоги є таким важливим.

1500 співробітників "Укренерго" навчаться рятувати життя за підтримки Фонду Андрія Матюхи

Учасники тренінгів навчаться правильно зупиняти кровотечі, накладати турнікети, робити серцево-легеневу реанімацію та оцінювати стан поранених. Після навчання кожен отримає сертифікат.



"Я глибоко поважаю людей, які відновлюють електрику після атак. Вони часто першими опиняються у небезпечних місцях. Наш фонд допомагає, щоб ці спеціалісти були готові врятувати життя колеги чи навіть власне ще до того, як приїде швидка", — говорить Андрій Матюха.

Фонд Андрія Матюхи продовжує підтримувати соціальні та медичні проєкти. У 2025 році він двічі допомагав "Охматдиту" з закупівлею сучасного обладнання і взяв участь у створенні арт-інсталяції "Origami for Ukraine".