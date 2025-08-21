УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9272 відвідувача онлайн
Новини
98 0

"Захист ремонтників Укренерго": фонд Андрія Матюхи став партнером ініціативи

Новини компаній

фонд Андрія Матюхи

Фонд Андрія Матюхи підтримав проєкт "Захист ремонтників Укренерго", який спрямований на навчання технічного персоналу та ремонтних бригад базовим навичкам, необхідним у надзвичайних умовах. Планується провести 75 тренінгів для працівників компанії.

Енергетична система України вже майже три роки працює під обстрілами. З 2022 року понад 30 масованих атак пошкодили більше 63 тисяч енергооб’єктів. Загинули щонайменше 160 людей, ще понад 300 були поранені.

Кожен вихід ремонтників на лінії високої напруги чи підстанції — це ризик для життя. Саме тому їхнє навчання з домедичної допомоги є таким важливим.

1500 співробітників "Укренерго" навчаться рятувати життя за підтримки Фонду Андрія Матюхи

Учасники тренінгів навчаться правильно зупиняти кровотечі, накладати турнікети, робити серцево-легеневу реанімацію та оцінювати стан поранених. Після навчання кожен отримає сертифікат.

"Я глибоко поважаю людей, які відновлюють електрику після атак. Вони часто першими опиняються у небезпечних місцях. Наш фонд допомагає, щоб ці спеціалісти були готові врятувати життя колеги чи навіть власне ще до того, як приїде швидка", — говорить Андрій Матюха.

Фонд Андрія Матюхи продовжує підтримувати соціальні та медичні проєкти. У 2025 році він двічі допомагав "Охматдиту" з закупівлею сучасного обладнання і взяв участь у створенні арт-інсталяції "Origami for Ukraine".

Автор: 

благодійність (592) Укренерго (2740)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 