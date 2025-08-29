РУС
После тяжелой болезни ушел из жизни аэроразведчик Александр Гураш (позывной Мажор). ФОТО

После тяжелой болезни ушел из жизни аэроразведчик Александр Гураш (позывной Мажор).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Сергея Гнездилова.

"Не преодолев тяжелую болезнь, в лучшие миры ушел Гураш Александр Мажор.

Он не был военнослужащим, но имел свой собственный мавик и ездил бомбить бимбас. Месяцами мог бомбить. Заканчивались деньги - ехал работать в Киев в своих айти.

Он успел основать Forse Major, собственное дроновое производство, [собирал свои дроны, потому что понимал, как это работает, на собственном опыте].

Он обещал, что выживет, и нарушил обещание. Так жаль, что вы не знаете, сколько он сделал для Украины. Легких небес тебе, Мажор", - написал Гнездилов в фейсбуке.

Интервью с Александром Гурашем, которое он дал Цензор.НЕТ в 2023 году, можно прочитать по ссылке.

Пішов у засвіти великий патріот і просто Людина. Вічна памʼять тобі, Мажоре!🇺🇦🥀🥀
29.08.2025 23:08 Ответить
Слава Герою.
29.08.2025 23:12 Ответить
На жаль гинуть кращі. Вічна память воїну світла.
29.08.2025 23:20 Ответить
Онкологія коситиме ряди тих хто воювали не менш ніж в свій час чорнобильців...
29.08.2025 23:17 Ответить
Ще інфаркти, інсульти через нерви, напруження, навантаження, про це тільки починають говорити.
29.08.2025 23:21 Ответить
Я б радив менше жартувати стосовно бамблєнія Бамбаса, це ми, люди, що постійно тут живемо і цікавимося новинами, війною, політикою, знаємо про фейковий кремлівський зомбоящик, про машу ципко, галю пишняк, неіснуючих дівчат, гіркіна, заблукалих десантників, фейкове бомбардування пляжу в Зугресі, що російські терористи обстріляли зупинку на Бассе в Донецьку і самі це навіть визнавалаи, і т.д., що на Алеї Янголів в Донецьку більшість дітей загинули від кацапських розтяжок і що в Маріуполі від кацапських авіабомб загинули в 1000 раз більше дітей, але деяких людей це тригерить, тих, що звідти приїхали і слухали там пропаганду, і взагалі не дуже цікавляться тим, що відбувається навколо, або просто молоді і не знають, що було 11 років років тому,
29.08.2025 23:19 Ответить
Якось ***** що їх тригерить. Завжди знайдуться кілька клінічних дебілів
29.08.2025 23:28 Ответить
На жаль гинуть кращі. Вічна память воїну світла.
29.08.2025 23:20 Ответить
Вечная память и земля пухом.
29.08.2025 23:25 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
29.08.2025 23:30 Ответить
Дякую тобі справжній воїне...
29.08.2025 23:35 Ответить
Щити для героя !!!
29.08.2025 23:55 Ответить
30.08.2025 00:00 Ответить
Воїну Герою Слава !!! 🙏🎮 🇺🇦
30.08.2025 01:42 Ответить
 
 