После тяжелой болезни ушел из жизни аэроразведчик Александр Гураш (позывной Мажор). ФОТО
После тяжелой болезни ушел из жизни аэроразведчик Александр Гураш (позывной Мажор).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Сергея Гнездилова.
"Не преодолев тяжелую болезнь, в лучшие миры ушел Гураш Александр Мажор.
Он не был военнослужащим, но имел свой собственный мавик и ездил бомбить бимбас. Месяцами мог бомбить. Заканчивались деньги - ехал работать в Киев в своих айти.
Он успел основать Forse Major, собственное дроновое производство, [собирал свои дроны, потому что понимал, как это работает, на собственном опыте].
Он обещал, что выживет, и нарушил обещание. Так жаль, что вы не знаете, сколько он сделал для Украины. Легких небес тебе, Мажор", - написал Гнездилов в фейсбуке.
Интервью с Александром Гурашем, которое он дал Цензор.НЕТ в 2023 году, можно прочитать по ссылке.
