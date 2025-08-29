УКР
Втрати України
Після важкої хвороби пішов з життя аеророзвідник Олександр Гураш (позивний Мажор). ФОТО

Після важкої хвороби пішов з життя аеророзвідник Олександр Гураш (позивний Мажор).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Сергія Гнезділова.

Гураш позивний Мажор

"Не подолавши важку хворобу, в кращі світи пішов Гураш Олександр Мажор.

Він не був військовослужбовцем, але мав свій власний мавік і їздив бомбить бімбас. Місяцями міг бомбить. Закінчувались гроші - їхав працювать до Києва в своїх айті.

Він встиг заснувати Forse Major, власне дронове виробництво, [збирав свої дрони, бо розумів, як це працює на власному досвіді].

Він обіцяв, що виживе, і порушив обіцянку. Так шкода, що ви не знаєте, скільки він зробив для України. Легких небес тобі, Мажор", - написав Гнезділов у фейсбуці.

Гнезділов про Гураша

Інтерв'ю з Олександром Гурашем, яке він дав Цензор.НЕТ у 2023 році, можно прочитати за посиланням.

ветерани (1123) втрати (4549)
Топ коментарі
Пішов у засвіти великий патріот і просто Людина. Вічна памʼять тобі, Мажоре!🇺🇦🥀🥀
29.08.2025 23:08 Відповісти
Слава Герою.
29.08.2025 23:12 Відповісти
На жаль гинуть кращі. Вічна память воїну світла.
29.08.2025 23:20 Відповісти
Онкологія коситиме ряди тих хто воювали не менш ніж в свій час чорнобильців...
29.08.2025 23:17 Відповісти
Ще інфаркти, інсульти через нерви, напруження, навантаження, про це тільки починають говорити.
29.08.2025 23:21 Відповісти
У деяких народів таких хвороб нема завдяки деяким рослинам, які входять в їх харчовий раціон. Чорний горіх входить в раціон північноамериканських індіанців, водяника і глід- сибірських, гумі і годжі - в Тибеті, на Кавказі теж щось є. Про це писали радянські книги, які вже здані на макулатуру.
30.08.2025 08:25 Відповісти
Там цій маячні псевдонаукової й місце.
30.08.2025 08:59 Відповісти
Я б радив менше жартувати стосовно бамблєнія Бамбаса, це ми, люди, що постійно тут живемо і цікавимося новинами, війною, політикою, знаємо про фейковий кремлівський зомбоящик, про машу ципко, галю пишняк, неіснуючих дівчат, гіркіна, заблукалих десантників, фейкове бомбардування пляжу в Зугресі, що російські терористи обстріляли зупинку на Бассе в Донецьку і самі це навіть визнавалаи, і т.д., що на Алеї Янголів в Донецьку більшість дітей загинули від кацапських розтяжок і що в Маріуполі від кацапських авіабомб загинули в 1000 раз більше дітей, але деяких людей це тригерить, тих, що звідти приїхали і слухали там пропаганду, і взагалі не дуже цікавляться тим, що відбувається навколо, або просто молоді і не знають, що було 11 років років тому,
29.08.2025 23:19 Відповісти
Якось ***** що їх тригерить. Завжди знайдуться кілька клінічних дебілів
29.08.2025 23:28 Відповісти
+++
30.08.2025 09:10 Відповісти
але ВИ голосували за яника та зе???
тож чого ви жаліетесь?
ви цього хотіли... срускага міра
30.08.2025 05:15 Відповісти
Вечная память и земля пухом.
29.08.2025 23:25 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
29.08.2025 23:30 Відповісти
Дякую тобі справжній воїне...
29.08.2025 23:35 Відповісти
Щити для героя !!!
29.08.2025 23:55 Відповісти
30.08.2025 00:00 Відповісти
Воїну Герою Слава !!! 🙏🎮 🇺🇦
30.08.2025 01:42 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
30.08.2025 06:11 Відповісти
Герою України -Світла Вічна Пам'ять 🙏❤️ Співчуття рідним ,друзям … На привеликий жаль , нема справедливості ………Найкращі йдуть …
30.08.2025 08:28 Відповісти
 
 