Після важкої хвороби пішов з життя аеророзвідник Олександр Гураш (позивний Мажор). ФОТО

Після важкої хвороби пішов з життя аеророзвідник Олександр Гураш (позивний Мажор).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Сергія Гнезділова.
"Не подолавши важку хворобу, в кращі світи пішов Гураш Олександр Мажор.
Він не був військовослужбовцем, але мав свій власний мавік і їздив бомбить бімбас. Місяцями міг бомбить. Закінчувались гроші - їхав працювать до Києва в своїх айті.
Він встиг заснувати Forse Major, власне дронове виробництво, [збирав свої дрони, бо розумів, як це працює на власному досвіді].
Він обіцяв, що виживе, і порушив обіцянку. Так шкода, що ви не знаєте, скільки він зробив для України. Легких небес тобі, Мажор", - написав Гнезділов у фейсбуці.
Інтерв'ю з Олександром Гурашем, яке він дав Цензор.НЕТ у 2023 році, можно прочитати за посиланням.
