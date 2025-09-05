РУС
В департамент КГГА, директор которого заявляла о незаконной слежке, правоохранители пришли с обысками

Правоохранители проводят обыски в Департаменте общественных коммуникаций Киевской городской государственной администрации и подчиненных ему коммунальных предприятиях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте КГГА.

"В Департаменте общественных коммуникаций и подчиненных ему коммунальных предприятиях правоохранительные органы проводят обыски. Таким образом, правоохранители продолжают использовать суды и обыски как инструмент давления и дискредитации деятельности КГГА", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Департаменте, обыски проводятся без решений суда, изымают документы, которые и так находятся в открытом доступе.

"Никаких предварительных запросов или решений суда на получение документов не было. Действия же правоохранителей заблокировали работу Департамента и подчиненных предприятий. Работники Департамента предоставляют запрашиваемые правоохранительными органами документы, которые и так находятся в открытом доступе", - отмечают в КГГА.

Напомним, депутат Киевсовета и директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Мирослава Смирнова обратилась в СБУ и Нацполицию из-за слежки за ней четырех неизвестных мужчин, которые могут быть сотрудниками правоохранительных органов. Факт слежки они сами подтвердили на видео, которое Смирнова опубликовала в фейсбуке.

Как ранее заявлял мэр Киева Виталий Кличко, регулярными обысками в столичной мэрии власти стремятся заблокировать работу города.

"Одним депутатам препятствуют в их присутствии на заседаниях (то допросы, то обыски). Остальных запугивают надуманными уголовными делами. Мы видим постоянные манипуляции и ложь, которую распространяют на подконтрольных центральной власти телеграм-каналах и в СМИ. Особенно цинично и противно выглядят попытки уничтожения системы управления столицей во время войны", - заявил Виталий Кличко.

Зеленскій сам десятиліттями обожнював Пуйла і Кацапію, себе оточив такими ж, і методи управління у них такі ж як на Кацапії.
показать весь комментарий
05.09.2025 15:16 Ответить
 
 