До департаменту КМДА, директорка якого заявляла про незаконне стеження, правоохоронці прийшли з обшуками

Правоохоронці проводять обшуки в Департаменті суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації та підпорядкованих йому комунальних підприємствах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті КМДА.

"У Департаменті суспільних комунікацій і підпорядкованих йому комунальних підприємствах правоохоронні органи проводять обшуки. Таким чином, правоохоронці продовжують використовувати суди та обшуки як інструмент тиску і дискредитації діяльності КМДА", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Департаменті, обшуки проводяться без рішень суду, вилучають документи, які й так є у відкритому доступі.

"Жодних попередніх запитів чи рішень суду на отримання документів не було. Натомість дії правоохоронців заблокували роботу Департаменту та підпорядкованих підприємств. Працівники Департаменту надають запитувані правоохоронними органами документи, які й без того є у відкритому доступі", - зазначають в КМДА.

Нагадаємо, депутатка Київради та директорка Департаменту суспільних комунікацій КМДА Мирослава Смірнова звернулася до СБУ та Нацполіції через стеження за нею чотирьох невідомих чоловіків, які можуть бути співробітниками правоохоронних органів. Факт стеження вони самі підтвердили на відео, яке Смірнова опублікувала в фейсбук.

Як раніше заявляв мер Києва Віталій Кличко, регулярними обшуками в столичній мерії влада прагне заблокувати роботу міста.

"Одним депутатам перешкоджають у їх присутності на засіданнях. (То допити, то обшуки). Інших залякують надуманими кримінальними справами. Ми бачимо постійні маніпуляції і брехню, яку розповсюджують на підконтрольних центральній владі телеграм каналах та в ЗМІ. Особливо цинічно і гидко виглядають спроби знищення системи управління столицею під час війни", - заявив Віталій Кличко.