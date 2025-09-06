Уничтожено одиннадцать мотоциклов с вражескими штурмовиками, которые пошли в атаку в районе Щербиновки, - ОСГВ "Днепр".

На Южно-Слобожанском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Враг провел наступательные действия в западной части Волчанска и возле Синельниково. Успехов не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Днепр".

Как отмечается, на Купянском направлении попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Колесниковки, Купянска и Петропавловки оказались тщетными. Наши защитники отбили вражеские атаки.

По данным ОСГВ "Днепр", на Лиманском направлении украинские воины нивелировали атаки захватчиков у Ольговки, Нового Мира, Колодязей, Карповки, Шандриголового, Дроновки и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Григорьевки, Федоровки, Серебрянки и Выемки.

"На Краматорском и Торецком направлениях захватчики пытались атаковать в районе Ступочек и Плещиевки, успеха не имели. В районе Щербиновки защитники отбили вражеский мотошурм и уничтожили одиннадцать мотоциклов вместе со штурмовиками", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Добропольском направлении враг совершил наступление на позиции наших войск возле населенных пунктов Полтавка, Шахово, Владимировка, Вольное, Маяк, Заповедное и Русин Яр. Потерь позиций не допущено.

"На Покровском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах населенных пунктов Сухецкое, Родинское, Красный Лиман, Николаевка, Казацкое, Проминь, Сухой Яр, Новоэкономичное, Новоукраинка, Михайлово и Зверево. Также с целью выхода на админграницу Донецкой области противник атаковал в районе Удачного, Новопавловки, Сергеевки и Дачного. Враг получил достойный отпор, цели не достиг", - добавляют в ОСГВ "Днепр".

На Новопавловском направлении оккупанты сосредотачивали атакующие усилия в районе Филиала, Андреевки-Клевцово, Александрограда, Январского, Малиевки, Обратного, Ольговского, Зеленого Гая, Поддубного, Воскресенки, Темировки и Камышевахи. Продолжаются тяжелые бои с противником, который не считаясь с потерями в живой силе и технике, пытается развивать наступление.