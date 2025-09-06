Знищено одинадцять мотоциклів із ворожими штурмовиками, які пішли в атаку в районі Щербинівки, - ОСУВ "Дніпро"

На Південно-Слобожанському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог провів наступальні дії у західній частині Вовчанська та біля Синельникового. Успіхів не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Дніпро".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку спроби противника покращити тактичне положення поблизу Колісниківки, Купʼянська та Петропавлівки виявилися марними. Наші захисники відбили ворожі атаки.

За даними ОСУВ "Дніпро", на Лиманському напрямку українські воїни нівелювали атаки загарбників біля Ольгівки, Нового Миру, Колодязів, Карпівки, Шандриголового, Дронівки та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Григорівки, Федорівки, Серебрянки та Виїмки.

"На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники намагалися атакувати в районі Ступочок та Плещіївки, успіху не мали. У районі Щербинівки оборонці відбили ворожий мотошурм та знищили одинадцять мотоциклів разом із штурмовиками", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на позиції наших військ біля населених пунктів Полтавка, Шахове, Володимирівка, Вільне, Маяк, Заповідне та Русин Яр. Втрат позицій не допущено.

"На Покровському напрямку окупанти вели наступальні дії в районах населених пунктів Сухецьке, Родинське, Красний Лиман, Миколаївка, Козацьке, Промінь, Сухий Яр, Новоекономічне, Новоукраїнка, Михайлове та Звірове. Також з метою виходу на адмінкордон Донецької області противник атакував у районі Удачного, Новопавлівки, Сергіївки та Дачного. Ворог отримав гідну відсіч, мети не досягнув", - додають в ОСУВ "Дніпро".

На Новопавлівському напрямку окупанти зосережували атакувальні зусилля в районі Філії, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Січневого, Маліївки, Обратного, Ольгівського, Зеленого Гаю, Піддубного, Воскресенки, Темирівки та Комишувахи. Тривають важкі бої з противником, який не рахуючись з втратами в живій силі і техніці, намагається розвивати наступ.