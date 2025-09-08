РУС
Атака беспилотников на Киевщину
933 4

Киевская область под ударом беспилотников, работает ПВО, - ОВА

Атака российских ударных беспилотников на Киевскую область 8 сентября

В ночь на 8 сентября силы ПВО работают по российским беспилотникам над Киевской областью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Читайте: В Кременчуге после атаки РФ восстановили электроснабжение и движение по автомобильному мосту

Автор: 

беспилотник (4208) Киевская область (4330) ПВО (3079) война в Украине (6015)
Не має?
08.09.2025 00:58 Ответить
Роман 2 на два пять. А мое всі 10 ть.
08.09.2025 02:50 Ответить
Мовчиш. То не правильно.
08.09.2025 02:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tBDS4l4SUFQ
08.09.2025 02:52 Ответить
 
 