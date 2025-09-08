Киевская область под ударом беспилотников, работает ПВО, - ОВА

В ночь на 8 сентября силы ПВО работают по российским беспилотникам над Киевской областью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

