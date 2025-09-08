Київщина під ударом безпілотників, працює ППО, - ОВА
В ніч на 8 вересня сили ППО працюють по російських безпілотниках над Київською областю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба ОВА.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.
