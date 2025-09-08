УКР
Атака безпілотників на Київщину
Київщина під ударом безпілотників, працює ППО, - ОВА

Атака російських ударних безпілотників на Київщину 8 вересня

В ніч на 8 вересня сили ППО працюють по російських безпілотниках над Київською областю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Читайте: В Кременчуці після атаки РФ відновили електропостачання та рух автомобільним мостом

Автор: 

безпілотник (4823) Київська область (4224) ППО (3521) війна в Україні (6060)
Коментувати
Сортувати:
Не має?
показати весь коментар
08.09.2025 00:58 Відповісти
Роман 2 на два пять. А мое всі 10 ть.
показати весь коментар
08.09.2025 02:50 Відповісти
Мовчиш. То не правильно.
показати весь коментар
08.09.2025 02:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tBDS4l4SUFQ
показати весь коментар
08.09.2025 02:52 Відповісти
 
 