Сутки в Донецкой области: 4 погибших и 10 раненых, враг 25 раз обстрелял область. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 8 сентября рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье повреждены 2 админздания. В Торецком Шаховской громады погиб человек.

Краматорский район

В Лимане поврежден дом, в Яровой - 3 дома, 2 хозяйственные постройки, гараж и 2 автомобиля. В Маяках Святогорской громады повреждена ферма. В Николаевке повреждены частные дома и инфраструктура. В Славянске 1 человек погиб и 5 ранены, поврежден микроавтобус. В Новодонецком 2 человека погибли и 2 ранены, повреждена двухэтажка и автомобиль. В Александровке ранен человек, повреждено авто. В Старорайском Дружковской громады поврежден дом. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 5 частных домов, 2 админздания, 2 инфраструктурных объекта и 4 гаража.

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома.

Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 130 человек, в том числе 22 ребенка.

















Также читайте: Рашисты ударили дроном по дому в Новодонецком: 2 человека погибли, есть раненые. ФОТО