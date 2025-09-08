Бесплатная лазерная коррекция зрения в Британском офтальмологическом центре

Реклама

Эта опция доступна для креативных с чувством юмора молодых людей в возрасте от 18 лет, и это новая реальность.

Что говорить - все мы на протяжении последних лет живем в режиме стресса, и это очень мягко сказано.

Современная жизнь очень отличается от нормальной, и самое страшное - что мы привыкаем к этому и порой не обращаем внимания на сигналы воздушной тревоги, спеша по своим делам в городе.

Конечно, как никогда становится актуальным иметь хорошее здоровье и, конечно, зрение без очков и контактных линз.

Видеть все вокруг и предугадывать развитие неожиданных ситуаций - это жизненно необходимо, и если очки, то только солнцезащитные или с защитой от посторонних предметов.

Человек с хорошим зрением имеет большое преимущество перед человеком, который нуждается в очках и на работе, и в неожиданных ситуациях, и спорте.

Британский офтальмологический центр, расположенный в самом сердце Киева, стал тем местом, где многие жители Украины просто выбросили свои очки и обрели зрение, данное им от природы, которое ухудшила миопия, дальнозоркость или астигматизм.

Чтобы мы все немного получили позитива, Британский офтальмологический центр начинает акцию "Сними смешной ролик в тик-ток или инстаграм о себе и причинах почему тебе не нужны очки, а хочется просто хорошо видеть".

Размести ролик в своей социальной сети и пришли на конкурс ссылку на него нам на е-mail, указанный в условиях акции на сайте клиники Британский офтальмологический центр.

Каждый месяц мы по качеству ролика и количеству лайков выберем победителя-и пригласим его на лазерную коррекцию самым совершенным методом - холодной лазерной коррекцией, которую проведем в клинике совершенно бесплатно и, конечно, подробный видеоотчет будет размещен в социальных сетях клиники

Внимание: акция стартует 10 сентября и победителя за сентябрь мы объявим 1 октября. Подробнее можно посмотреть условия на сайте клиники.

И эта акция будет продолжена в течение года с момента ее объявления.

Желаем всем украинцам отличного зрения !

С уважением учредитель доктор медицины Наталия Фостер

Лондон, Великобритания.