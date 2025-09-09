США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны России, Китая и Ирана

По информации The Financial Times, Госдепартамент США уведомил европейские страны о прекращении совместных мер по противодействию дезинформации, которую распространяют Россия, Китай и Иран.

"Ранее в прошлом году США и около 22 стран Европы и Африки подписали меморандумы о взаимопонимании, направленные на согласование действий по выявлению и разоблачению вредоносной информации, распространяемой иностранными правительствами. Меморандумы были частью инициативы Глобального центра вовлечения (Global Engagement Center, GEC), занимавшегося борьбой с дезинформацией за рубежом", - указано в сообщении.

Бывший руководитель GEC Джеймс Рубин назвал прекращение меморандумов "односторонним разоружением" в информационной войне с Россией и Китаем: "Информационная война - это реальность нашего времени, и искусственный интеллект только увеличит риски от этого", - заявил Рубин.

