США припиняють співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану

За інформацією The Financial Times, Держдепартамент США повідомив європейські країни про припинення спільних заходів із протидії дезінформації, яку поширюють Росія, Китай та Іран.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Раніше минулого року США та близько 22 країн Європи й Африки підписали меморандуми про взаєморозуміння, спрямовані на узгодження дій щодо виявлення та викриття шкідливої інформації, поширюваної іноземними урядами. Меморандуми були частиною ініціативи Глобального центру залучення (Global Engagement Center, GEC), що займався боротьбою з дезінформацією за кордоном", - зазначено в повідомленні.

Колишній керівник GEC Джеймс Рубін назвав припинення меморандумів "одностороннім роззброєнням" у інформаційній війні з Росією та Китаєм: "Інформаційна війна — це реальність нашого часу, і штучний інтелект лише збільшить ризики від цього", — заявив Рубін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдепартамент США закриває підрозділ з протидії іноземній пропаганді та дезінформації