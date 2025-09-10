РУС
Новости
ВАКС взыскал в доход государства активы российского сенатора Калашника 95 млн грн

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход Украины очередных активов сенатора Совета федерации РФ Сергея Калашника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суд взыскал в госбюджет права требования к ООО "Мотордеталь-Конотоп" на сумму более 95 миллионов гривен", - говорится в сообщении Минюста.

Калашник является действующим сенатором в РФ. Он голосовал за признание псевдореспублик и "присоединение" к России украинских территорий. Также обеспечил поставки через подконтрольное украинское предприятие в РФ компонентов для двигателей, которые страна-агрессор использовала для производства военной техники.

Также читайте: Фонд госимущества не нашел покупателей на конфискованный у российского сенатора завод

В 2023 году ВАКС разрешил взыскать в доход государства 100 процентов уставного капитала ООО "Мотордеталь - Конотоп", принадлежавшего российскому сенатору Сергею Калашнику.

конфискация (605) Антикоррупционный суд (1272) Калашник Сергей (3)
А за сколько ж он купил его, и у кого?
10.09.2025 06:21 Ответить
Сенатор слово захвдне, стирине московитами тому він не сенатор а думний, скорійш дупний, боярин.
10.09.2025 06:51 Ответить
Прямо тішить що на користь державі. Скоріш на користь зеленій свиноті. Як завжди
10.09.2025 07:51 Ответить
 
 