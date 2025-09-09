ВАКС стягнув у дохід держави активи російського сенатора Калашника на 95 млн грн

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо стягнення в дохід України чергових активів сенатора Ради федерації РФ Сергія Калашника.

"Суд стягнув у держбюджет права вимоги до ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" на суму понад 95 мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні Мін'юст.

Калашник є чинним сенатором в РФ. Він голосував за визнання псевдореспублік та "приєднання" до Росії українських територій. Також забезпечив постачання через підконтрольне українське підприємство до РФ компонентів для двигунів, які країна-агресорка використовувала для виробництва військової техніки.

У 2023 році ВАКС дозволив стягнути в дохід держави 100 відсотків статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь – Конотоп", що належав російському сенатору Сергію Калашнику.