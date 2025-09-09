УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5735 відвідувачів онлайн
Новини
213 0

ВАКС стягнув у дохід держави активи російського сенатора Калашника на 95 млн грн

мотордеталь

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо стягнення в дохід України чергових активів сенатора Ради федерації РФ Сергія Калашника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Суд стягнув у держбюджет права вимоги до ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" на суму понад 95 мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні Мін'юст.

Калашник є чинним сенатором в РФ. Він голосував за визнання псевдореспублік та "приєднання" до Росії українських територій. Також забезпечив постачання через підконтрольне українське підприємство до РФ компонентів для двигунів, які країна-агресорка використовувала для виробництва військової техніки.

Також читайте: Фонд держмайна не знайшов покупців на конфіскований у російського сенатора завод

У 2023 році ВАКС дозволив стягнути в дохід держави 100 відсотків статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь – Конотоп", що належав російському сенатору Сергію Калашнику.

Автор: 

конфіскація (891) ВАКС Антикорупційний суд (2057) Калашник Сергій (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 