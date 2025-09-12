Войска РФ за сутки нанесли 440 ударов по Запорожской области: один погибший, повреждены дома

В течение суток российские войска нанесли 440 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть погибший и разрушения.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, один человек погиб в результате вражеских атак на Пологовский район.

Войска рф совершили 7 авиационных ударов по Зализнычному, Белогорью, Успеновке, Новониколаевке и Малиновке.

276 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Червоноднепровку, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Верхнюю Терсу.

2 обстрела из РСЗО накрыли Новоандреевку и Малиновку.

155 артиллерийских ударов нанесены по территории Юрковки, Червоноднепровки, Приморского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Сообщается, что поступило 22 сообщения о повреждении квартир, частных домов и хозяйственных построек.