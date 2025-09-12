Війська РФ за добу завдали 440 ударів по Запорізькій області: один загиблий, пошкоджено будинки

Упродовж доби російські війська завдали 440 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є загиблий та руйнування.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, одна людина загинула внаслідок ворожих атак на Пологівський район .

Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Залізничному, Білогірʼю, Успенівці, Новомиколаївці та Малинівці.

276 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Верхню Терсу.

2 обстріли з РСЗВ накрили Новоандріївку та Малинівку.

155 артилерійських ударів завдано по території Юрківки, Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Повідомляється, що надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.