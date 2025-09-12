УКР
Війська РФ за добу завдали 440 ударів по Запорізькій області: один загиблий, пошкоджено будинки

Обстріли на Запоріжжі

Упродовж доби російські війська завдали 440 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є загиблий та руйнування.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, одна людина загинула внаслідок ворожих атак на Пологівський район .

  • Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Залізничному, Білогірʼю, Успенівці, Новомиколаївці та Малинівці.
  • 276 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Верхню Терсу.
  • 2 обстріли з РСЗВ накрили Новоандріївку та Малинівку.
  • 155 артилерійських ударів завдано по території Юрківки, Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Також читайте: Одна людина загинула внаслідок авіаудару РФ по Успенівці на Запоріжжі

Повідомляється, що надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.

