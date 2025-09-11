Одна людина загинула внаслідок авіаудару РФ по Успенівці на Запоріжжі

11 вересня росіяни скинули щонайменше три керованих авіабомби на Успенівку Запорізької області.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

65-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки, він отримує усю необхідну медичну допомогу.

Крім того, зруйнована та пошкоджена житлова забудова.

Згодом Федоров уточнив, що на жаль, врятувати чоловіка не вдалось. Від отриманих поранень він помер.

