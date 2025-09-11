РУС
Новости Обстрелы Запорожской области
Один человек погиб вследствие авиаудара РФ по Успеновке на Запорожье

Вибух

11 сентября россияне сбросили по меньшей мере три управляемых авиабомбы на Успеновку Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

65-летний мужчина ранен вследствие вражеской атаки, он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, разрушена и повреждена жилая застройка.

Впоследствии Федоров уточнил, что, к сожалению, спасти мужчину не удалось. От полученных ранений он скончался.

обстрел (29486) Запорожская область (3505) КАБ (431) Пологовский район (136) Успеновка (3) война в Украине (6079)
