Оккупанты за сутки ранили четырех человек на Запорожье, атаковали 14 населенных пунктов. ФОТОрепортаж
За сутки российские войска нанесли 527 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, четыре человека получили ранения в результате вражеских атак на Приморское и Запорожье.
Да, в течение суток:
- Войска рф осуществили 11 авиационных ударов по Орехову, Зализнычному, Успеновке и Малой Токмачке.
- 374 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Беленькое, Плавни, Приморское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Червоное, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новоандреевку.
- 5 обстрелов из РСЗО накрыли Новаданиловку, Малую Токмачку, Красное и Преображенку.
- 137 артиллерийских ударов нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандриевки и Червоного.
Сообщается, что поступило 15 сообщений о повреждении квартир, частных домов и хозяйственных построек.
В Нацполиции показали последствия российских обстрелов.
