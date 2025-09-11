РУС
Оккупанты за сутки ранили четырех человек на Запорожье, атаковали 14 населенных пунктов. ФОТОрепортаж

За сутки российские войска нанесли 527 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, четыре человека получили ранения в результате вражеских атак на Приморское и Запорожье.

Обстрелы в Запорожье

Да, в течение суток:

  • Войска рф осуществили 11 авиационных ударов по Орехову, Зализнычному, Успеновке и Малой Токмачке.
  • 374 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Беленькое, Плавни, Приморское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Червоное, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новоандреевку.
  • 5 обстрелов из РСЗО накрыли Новаданиловку, Малую Токмачку, Красное и Преображенку.
  • 137 артиллерийских ударов нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандриевки и Червоного.

Сообщается, что поступило 15 сообщений о повреждении квартир, частных домов и хозяйственных построек.

В Нацполиции показали последствия российских обстрелов.

Обстрелы в Запорожье

Запорожье (2757) обстрел (29486) Запорожская область (3505) Васильевский район (107) Запорожский район (242) Приморское (23)
