Окупанти за добу поранили чотири людини на Запоріжжі, атаковано 14 населених пунктів. ФОТОрепортаж
Упродовж доби російські війська завдали 527 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, чотири людини дістали поранень внаслідок ворожих атак на Приморське та Запоріжжя.
Так, протягом доби:
- Війська рф здійснили 11 авіаційних ударів по Оріхову, Залізничному, Успенівці та Малій Токмачці.
- 374 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Плавні, Приморське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Червоне, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новоандріївку.
- 5 обстрілів з РСЗВ накрили Новаданилівку, Малу Токмачку, Червоне та Преображенку.
- 137 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного.
Повідомляється, що надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.
У Нацполіції показали наслідки російських обстрілів.
