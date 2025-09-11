Окупанти за добу поранили чотири людини на Запоріжжі, атаковано 14 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська завдали 527 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чотири людини дістали поранень внаслідок ворожих атак на Приморське та Запоріжжя.

Так, протягом доби:

Війська рф здійснили 11 авіаційних ударів по Оріхову, Залізничному, Успенівці та Малій Токмачці.

374 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Плавні, Приморське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Червоне, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новоандріївку.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Новаданилівку, Малу Токмачку, Червоне та Преображенку.

137 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного.

Повідомляється, що надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.

У Нацполіції показали наслідки російських обстрілів.







