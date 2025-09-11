УКР
Окупанти за добу поранили чотири людини на Запоріжжі, атаковано 14 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська завдали 527 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чотири людини дістали поранень внаслідок ворожих атак на Приморське та Запоріжжя.

Обстріли на Запоріжжі

Так, протягом доби:

  • Війська рф здійснили 11 авіаційних ударів по Оріхову, Залізничному, Успенівці та Малій Токмачці.
  • 374 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Плавні, Приморське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Червоне, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новоандріївку.
  • 5 обстрілів з РСЗВ накрили Новаданилівку, Малу Токмачку, Червоне та Преображенку.
  • 137 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного.

Повідомляється, що надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.

У Нацполіції показали наслідки російських обстрілів.

