Наслідки дронової атаки РФ на Запоріжжя: поранено жінку, спалахнули приватні будинки. ФОТОрепортаж
У ніч проти вівторка, 9 вересня 2025 року, війська РФ атакували ударними дронами Запоріжжя.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок атаки РФ жінка 66-ти років отримала поранення. Медики надають їй невідкладну допомогу.
"На зараз вогнеборці продовжують гасіння пожежі у приватних домоволодіннях та працюють над запобіганням її поширенню.
Дякую тим, хто в будь-який час дня і ночі приходить на допомогу людям", - додав Федоров о 3.02.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни атакували Запоріжжя БпЛА, горить будинок.
