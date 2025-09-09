УКР
Наслідки дронової атаки РФ на Запоріжжя: поранено жінку, спалахнули приватні будинки. ФОТОрепортаж

У ніч проти вівторка, 9 вересня 2025 року, війська РФ атакували ударними дронами Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок атаки РФ жінка 66-ти років отримала поранення. Медики надають їй невідкладну допомогу.

"На зараз вогнеборці продовжують гасіння пожежі у приватних домоволодіннях та працюють над запобіганням її поширенню.

Дякую тим, хто в будь-який час дня і ночі приходить на допомогу людям", - додав Федоров о 3.02.

Запоріжжя після обстрілу
Фото: ОВА
Запоріжжя після обстрілу
Фото: ОВА
Запоріжжя після обстрілу
Фото: ОВА
Запоріжжя після обстрілу
Фото: ОВА
Запоріжжя після обстрілу
Фото: ОВА
Запоріжжя після обстрілу
Фото: ОВА
Запоріжжя після обстрілу
Фото: ОВА
Запоріжжя після обстрілу
Фото: ОВА

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни атакували Запоріжжя БпЛА, горить будинок.

