Последствия дронной атаки РФ на Запорожье: ранена женщина, загорелись частные дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на вторник, 9 сентября 2025 года, войска РФ атаковали ударными дронами Запорожье.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате атаки РФ женщина 66-ти лет получила ранения. Медики оказывают ей неотложную помощь.
"На сейчас пожарные продолжают тушение пожара в частных домовладениях и работают над предотвращением его распространения.
Спасибо тем, кто в любое время дня и ночи приходит на помощь людям", - добавил Федоров в 3.02.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне атаковали Запорожье БпЛА, горит дом.
