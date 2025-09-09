РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10262 посетителя онлайн
Новости Фото Атака дронов по Запорожью
682 1

Последствия дронной атаки РФ на Запорожье: ранена женщина, загорелись частные дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на вторник, 9 сентября 2025 года, войска РФ атаковали ударными дронами Запорожье.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате атаки РФ женщина 66-ти лет получила ранения. Медики оказывают ей неотложную помощь.

Также читайте: Оккупанты атаковали дроном Пологовский район на Запорожье: пострадал мужчина

"На сейчас пожарные продолжают тушение пожара в частных домовладениях и работают над предотвращением его распространения.

Спасибо тем, кто в любое время дня и ночи приходит на помощь людям", - добавил Федоров в 3.02.

Запорожье после обстрела
Фото: ОВА
Запорожье после обстрела
Фото: ОВА
Запорожье после обстрела
Фото: ОВА
Запорожье после обстрела
Фото: ОВА
Запорожье после обстрела
Фото: ОВА
Запорожье после обстрела
Фото: ОВА
Запорожье после обстрела
Фото: ОВА
Запорожье после обстрела
Фото: ОВА

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне атаковали Запорожье БпЛА, горит дом.

Автор: 

Запорожье (2755) обстрел (29450) пожар (6031) Запорожская область (3499) Запорожский район (239)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Огляд від ШІ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предупредил, что в тарифы ЖКХ могут необоснованно включаться расходы, не связанные с коммунальными услугами, такие как оплата корпоративов, отдыха чиновников и их семей, а также покупка дорогих автомобилей. Прокурорские проверки выявили такие случаи "вопиющего примера", когда траты на корпоративные мероприятия, обучение с выездом, отдых сотрудников и их родственников включаются в тарифы.

Что было выявлено в результате прокурорских проверок:

Необоснованные расходы:

В тарифы ЖКХ необоснованно включаются расходы, которые не имеют прямого отношения к предоставлению коммунальных услуг.

Вопиющие примеры:

Оплата корпоративных мероприятий.Оплата обучающих семинаров с выездом в другие регионы.Оплата проезда к месту отдыха сотрудников и их семей.Покупка представительских автомобилей.

Источник информации:

Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал об итогах прокурорских проверок.Информация также была опубликована в Telegram-канале
показать весь комментарий
09.09.2025 08:19 Ответить
 
 