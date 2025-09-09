Последствия дронной атаки РФ на Запорожье: ранена женщина, загорелись частные дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на вторник, 9 сентября 2025 года, войска РФ атаковали ударными дронами Запорожье.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате атаки РФ женщина 66-ти лет получила ранения. Медики оказывают ей неотложную помощь.

"На сейчас пожарные продолжают тушение пожара в частных домовладениях и работают над предотвращением его распространения.

Спасибо тем, кто в любое время дня и ночи приходит на помощь людям", - добавил Федоров в 3.02.

Фото: ОВА

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне атаковали Запорожье БпЛА, горит дом.