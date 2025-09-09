Россияне атаковали Запорожье БПЛА, горит дом, - ОВА
В ночь на 9 сентября российские войска атаковали Запорожье БпЛА.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне атаковали город БПЛА. Вследствие вражеского удара, предварительно, горит частный дом. Экстренные службы направлены на ликвидацию последствий", - говорится в сообщении.
