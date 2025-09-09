РУС
Новости Атака беспилотников на Запорожье
Россияне атаковали Запорожье БПЛА, горит дом, - ОВА

Последствия атаки БПЛА на Запорожье
Фото: Іван Федоров ОВА

В ночь на 9 сентября российские войска атаковали Запорожье БпЛА.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне атаковали город БПЛА. Вследствие вражеского удара, предварительно, горит частный дом. Экстренные службы направлены на ликвидацию последствий", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты атаковали дроном Пологовский район в Запорожье: пострадал мужчина

