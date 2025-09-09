УКР
Росіяни атакували Запоріжжя БпЛА, горить будинок, - ОВА. ВІДЕО+ФОТО

Наслідки атаки БпЛА на Запоріжжя
Фото: Іван Федоров ОВА

В ніч на 9 вересня російські війська атакували Запоріжжя БпЛА.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни атакували місто БПЛА. Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок. Екстрені служби направлені на ліквідацію наслідків", - йдеться в повідомленні.

Підрозділами ГУ ДСНС проводиться гасіння пожежі.

Окупанти атакували дроном Пологівський район на Запоріжжі: постраждав чоловік

