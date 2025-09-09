Росіяни атакували Запоріжжя БпЛА, горить будинок, - ОВА. ВІДЕО+ФОТО
В ніч на 9 вересня російські війська атакували Запоріжжя БпЛА.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни атакували місто БПЛА. Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок. Екстрені служби направлені на ліквідацію наслідків", - йдеться в повідомленні.
