УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11282 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Запоріжжя
837 0

Окупанти вдарили безпілотниками по Запоріжжю: поранено подружжя, пошкоджено будинки. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Сьогодні, 10 вересня, російські війська вдарили по Запоріжжю безпілотниками, унаслідок чого є пошкодження.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Удар по Запоріжжю

"Вибиті вікна та пошкоджені балкони, інші наслідки встановлюються. Ворог атакував Запоріжжя БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Зазначається що на місце виїхали представники надзвичайних служб.

Також дивіться: Росіяни атакували Запоріжжя БпЛА, горить будинок, - ОВА. ВІДЕО+ФОТО

Оновлена інформація 

Пізніше Федоров поінформував, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено подружжя - 53-річні чоловік та жінка, вони отримують усю необхідну допомогу.

Удар по ЗапоріжжюУдар по Запоріжжю 10 вересня
Удар по Запоріжжю 10 вересня
Удар по Запоріжжю 10 вересня
Удар по Запоріжжю 10 вересня

Автор: 

Запоріжжя (2380) обстріл (30801) Запорізька область (4037) Запорізький район (247)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 