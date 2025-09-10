Окупанти вдарили безпілотниками по Запоріжжю: поранено подружжя, пошкоджено будинки. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Сьогодні, 10 вересня, російські війська вдарили по Запоріжжю безпілотниками, унаслідок чого є пошкодження.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Вибиті вікна та пошкоджені балкони, інші наслідки встановлюються. Ворог атакував Запоріжжя БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Зазначається що на місце виїхали представники надзвичайних служб.

Оновлена інформація

Пізніше Федоров поінформував, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено подружжя - 53-річні чоловік та жінка, вони отримують усю необхідну допомогу.







