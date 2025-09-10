Оккупанты ударили беспилотниками по Запорожью: ранена супружеская пара, повреждены дома. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
Сегодня, 10 сентября, российские войска ударили по Запорожью беспилотниками, в результате чего есть повреждения.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Выбиты окна и повреждены балконы, другие последствия устанавливаются. Враг атаковал Запорожье БПЛА", - говорится в сообщении.
Отмечается что на место выехали представители чрезвычайных служб.
Обновленная информация
Позже Федоров проинформировал, что в результате вражеской атаки на Запорожье ранены супруги - 53-летние мужчина и женщина. Они получают всю необходимую помощь.
