Чтобы заблокировать работу Киевсовета, власть продолжает давить на оппозиционных депутатов, - Кличко

Власть продолжает преследовать и давить на оппозиционных депутатов, чтобы заблокировать работу Киевсовета. В частности, распространяется информация об обысках и вручении подозрений целому ряду депутатов горсовета.

Об этом заявил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаются политические преследования депутатов, оппозиционных к центральной власти фракций Киевсовета. Оказывается психологическое давление через надуманные уголовные производства. Сейчас распространяется информация о подготовке к обыскам и вручению подозрений, в частности, депутатам Бродскому, Андрусишину, Домогальскому, Емцу, Мухе и Маленко. То есть делается все, чтобы Киевсовет не работал", - заявил Кличко.

Мэр отметил, что поводом стало якобы безосновательное возмещение средств за командировки депутатов. А цель, по словам Кличко, - дестабилизировать работу депутатского корпуса и заблокировать принятие важных для жизнеобеспечения столицы решений.

Виталий Кличко обратился к правоохранителям и напомнил об ответственности.

"Хочу обратиться к правоохранителям: за все антизаконные действия, которые они совершают по политическому заказу, все равно придется отвечать. По закону!" - подчеркнул Кличко.

Также читайте: Киевсовет хотят сделать недееспособным запугиваниями депутатов и препятствованием их работе, - Кличко

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что власть усилила давление на столичных депутатов, чтобы сорвать работу Киевсовета, признать его недееспособным и передать полномочия военной администрации.

