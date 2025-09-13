РУС
Обезврежены 137 вражеских БПЛА из 164, - Воздушные силы

Атака шахедов 13 сентября. Сколько целей сбито

В ночь на 13 сентября 2025 года противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, и 164-мя ударными БGЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 90 из них -"шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 137 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

От сюда треба поляків та інших НАТИдітей на стажування
показать весь комментарий
13.09.2025 13:19 Ответить
 
 