Знешкоджено 137 ворожих БпЛА зі 164, - Повітряні сили

У ніч на 13 вересня 2025 року противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, та 164-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.