Зеленский присвоил Довженко-Центру статус национального
Президент Владимир Зеленский официально предоставил государственному предприятию "Національний центр Олександра Довженка" статус национального.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №677/2025 опубликован на сайте главы государства.
Отмечается, что статус национального присвоен с учетом весомых достижений Довженко-Центра в сохранении, популяризации, исследовании и распространении национального кинематографического наследия в Украине и за рубежом.
Напомним, "Національний центр Олександра Довженка" (Довженко-Центр) является крупнейшим киноархивом Украины. В нем хранятся более 7,3 тысячи игровых, неигровых, анимационных украинских и зарубежных фильмов, а также тысячи архивных документов по истории украинского кино.
Предприятие было основано в 1994 году. На сегодня оно объединяет фильмофонд, единственную в Украине кинокопировальную лабораторию, музей кино, бумажный киноархив, медиатеку и собственное издательство. В его функции входит сохранение, популяризация, исследование и распространение национального кинонаследия в Украине и за рубежом.
