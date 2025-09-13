Зеленский присвоил Довженко-Центру статус национального

Президент Владимир Зеленский официально предоставил государственному предприятию "Національний центр Олександра Довженка" статус национального.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №677/2025 опубликован на сайте главы государства.

Отмечается, что статус национального присвоен с учетом весомых достижений Довженко-Центра в сохранении, популяризации, исследовании и распространении национального кинематографического наследия в Украине и за рубежом.

Напомним, "Національний центр Олександра Довженка" (Довженко-Центр) является крупнейшим киноархивом Украины. В нем хранятся более 7,3 тысячи игровых, неигровых, анимационных украинских и зарубежных фильмов, а также тысячи архивных документов по истории украинского кино.

Предприятие было основано в 1994 году. На сегодня оно объединяет фильмофонд, единственную в Украине кинокопировальную лабораторию, музей кино, бумажный киноархив, медиатеку и собственное издательство. В его функции входит сохранение, популяризация, исследование и распространение национального кинонаследия в Украине и за рубежом.

