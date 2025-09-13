Зеленський надав Довженко-Центру статус національного

Президент Володимир Зеленський офіційно надав державному підприємству "Національний центр Олександра Довженка" статусу національного.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №677/2025 опублікований на сайті глави держави.

Зазначається, що статус національного присвоєний з урахуванням вагомих здобутків Довженко-центру у збереженні, популяризації, дослідженні та поширенні національної кінематографічної спадщини в Україні та за кордоном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд визнав незаконним наказ про реорганізацію Довженко-Центру в Києві

Нагадаємо, Національний центр Олександра Довженка (Довженко-Центр) є найбільшим кіноархівом України. У ньому зберігаються понад 7,3 тисячі ігрових, неігрових, анімаційних українських і закордонних фільмів, а також тисячі архівних документів з історії українського кіно.

Підприємство було засноване в 1994 році. На сьогодні воно об’єднує фільмофонд, єдину в Україні кінокопіювальну лабораторію, музей кіно, паперовий кіноархів, медіатеку та власне видавництво. До його функцій входить збереження, популяризація, дослідження та поширення національної кіноспадщини в Україні й за кордоном.

Також читайте: "Довженко-Центр" запустив власний онлайн-кінотеатр із українськими фільмами